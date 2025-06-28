عاجل: توقعات بطل كأس العالم للأندية 2025.. صدمة لميسي والبرازيليين

شكرا لاهتمامكم بخبر توقعات بطل كأس العالم للأندية 2025.. صدمة لميسي والبرازيليين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أظهرت توقعات منصة “أوبتا” العالمية لتحليل الأداء والنتائج أن فرق أوروبا هي الأقرب لحصد كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أمريكا.

وتنطلق السبت مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وسيلتقي في أول مباراتين الثنائي البرازيلي بالميراس وبوتافوغو، والعملاقين الأوروبيين بنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي.

وأوضحت تنبؤات منصة “أوبتا” المعتمدة على التوقعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أن الفرق الأوروبية التسعة المتبقية في كأس العالم للأندية هي المرشحة الأبرز لتحقيق اللقب، تليها الفرق البرازيلية والهلال السعودي.

ويتصدر باريس سان جيرمان قائمة الأندية المرشحة لتحقيق اللقب بنسبة 20.6%، ونسبة 83.2% للعبور لدور الثمانية، و52.3% لخوض المربع الذهبي و34.8% للعب النهائي.

ويأتي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل المجموعة السابعة في المركز الثاني بنسبة 20.4% للتتويج، و82.7% للعبور لدور الثمانية، و51.7% للظهور في ربع النهائي، و35% للعب نصف النهائي.

إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني يأتيان في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بنسبتي 12.4% و11.3% للتتويج باللقب.

ويتواجد تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في المركزين الخامس والسادس، بنسبة 10.4% لفريق جنوب لندن و9.7% للميرينغي الأكثر تتويجاً بالمسابقة في نسختها القديمة بـ5 مرات.

وبعد ذلك يأتي الثلاثي بروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي بنسب 5.6% و4.2% و2.5% على الترتيب.

ولا تصل نسبة أي فريق آخر بحسب “سوبر كومبيوتر” أوبتا في تحقيق اللقب إلى 1%، حيث يحتل بالميراس البرازيلي المركز العاشر بين المرشحين للتتويج بـ0.9%.

ويأتي مواطنه فلامنغو البرازيلي في المركز رقم 11 بنسبة 0.5%، ثم الهلال السعودي وبوتافوغو البرازيلي بنسبة 0.4%.

إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي سيلعب ضد باريس سان جيرمان الأحد في دور الستة عشر، لم تتجاوز نسبة تتويجه 0.3%، يليه مونتيري المكسيكي بـ0.2%، وأخيراً فلومينينزي البرازيلي بنسبة 0.1%.

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