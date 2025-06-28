عاجل: شهادة كتالونية.. اتلتيك بيلباو على حق!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – انتقد الصحفي الكتالوني توني فريروس مراسل السبورت تصرفات إدارة برشلونة و التلميحات بشأن رغبة نيكو ويليامز في اللعب للبرسا حيث كتب:

“أتلتيك بلباو على تمامًا في انزعاجه من برشلونة، تخيّلوا للحظة أن لويس إنريكي، مدرب باريس، أو مديرهم الرياضي لويس كامبوس يقولان شيئًا مثل:

“نحن نعلم أن لامين يمال يريد اللعب في باريس، ونعمل لتحقيق ذلك، ماذا كان سيقول لابورتا في تلك اللحظة؟

“هذه المرة لابورتا كان أكثر حذرًا من ديكو.

على الأقل، الرئيس لم يذكر اسم نيكو ويليامز صراحة في تصريحاته، أما ديكو، فلم يكن موفقًا حين قال في مقابلة إن “نيكو يريد اللعب في برشلونة”.