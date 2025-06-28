عاجل: نبوءات مرعبة.. كلوب يفتح النار على كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر نبوءات مرعبة.. كلوب يفتح النار على كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، انتقادات حادة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أمريكا.

وتولى كلوب المسؤولية الفنية لليفربول على مدار 9 سنوات بين 2015 و2024، قبل أن يتولى رئاسة قسم عمليات كرة القدم العالمية في شركة “ريد بول” المالكة لعدة أندية حول العالم.

لكن المدير الفني الأسبق لبروسيا دورتموند الألماني، أحد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، اعتبر البطولة المستحدثة بمشاركة 32 فريقاً وبجدول مزدحم يصل إلى 7 مباريات للفرق المتأهل للنهائي، أسوأ فكرة في تاريخ اللعبة.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانية: “كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة طُبّقت على الإطلاق في كرة القدم”.

وواصل المدرب المتوج بدوري أبطال أوروبا 2019 نقده اللاذع: “يطرح أشخاص لم يسبق لهم التعامل مع عمل لاعبي كرة القدم اليومي أفكارًا جديدة، ويتم تطبيقها على الفور”.

وأكمل كلوب حديثه بنبوءات مرعبة: “أخشى أن يُصاب اللاعبون في الموسم المقبل بإصابات لم يسبق لهم التعرض لها.. لو لم يحدث هذا الأمر الآن فإن هذه الإصابات ستظهر لاحقاً، وقد يكون ذلك في كأس العالم للمنتخبات 2026”.

يذكر أن الفترة بين نهاية الموسم وإقامة بطولة كأس العالم للأندية لم تتجاوز أسبوعين بالتمام والكمال، مما جعل الأندية لا تستعد بشكل جيد للبطولة ولا تحصل على الراحة البدنية اللازمة.

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