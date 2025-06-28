عاجل: أنظمة مستدامة.. تفاصيل مشاركة الرعاية الصحية في مؤتمر الصحة الأفريقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، أن توطين الصناعات الطبية ضرورة وطنية واستراتيجية لتحقيق الأمن الصحي، مشيرًا أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية.



جاء ذلك خلال استقبال السبكي، لرئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة والسكان الأسبق الدكتور أشرف حاتم، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، بجناح الهيئة المشارك في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر الصحة الأفريقي Africa Health Excon 2025، وتم تفقد أهم الأنشطة التي تقدم من خلال الجناح للوفود الأفريقية.

واستمع حاتم، إلى شرح تفصيلي حول أبرز نماذج التحول الرقمي وخدمات الرعاية الصحية الذكية التي تنفذها الهيئة، مثمنًا مشاركتها بفعاليات متعددة لاستثمار تواجد الوفود الأجنبية للترويج لخدمات السياحة العلاجية.

رئيس لجنة صحة النواب

وأكد حاتم، أن مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي يُعد منصة إقليمية وأفريقية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في بناء أنظمة صحية قوية ومستدامة، مشيدًا بالمستوى المتميز للتنظيم والمشاركة المصرية الواسعة في فعاليات المعرض.

شركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

فيما أجرى رئيس هيئة الرعاية الصحية جولة تفقدية بأجنحة شركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات التكنولوجية وكذلك المستشفيات المشاركين بالمعرض المصاحب للمؤتمر، مؤكدًا أهمية الإطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية بأجنحة العارضين لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة للمضي نحو توجيه الدولة المصرية في توطين الصناعات الطبية.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بنجاح النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health Excon 2025، مثمنًا مردوده الترويجي على المستويين العلمي والتجاري.