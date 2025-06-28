عاجل: موعد صرف مرتبات يوليو 2025.. اعرف هتزيد كام؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - يترقب العاملون في القطاع الهيئات والمصالح الحكومية، موعد صرف مرتبات يوليو 2025، خاصة وإنها ستتضمن الزيادة التي إقرارها مؤخرًا، من قبل الحكومة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025

وبحسب المعلن من قبل وزارة المالية في وقت سابق، أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بداية من 22 من الشهر المقبل، عبر ماكينات الصراف الآلي، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام.

وأكدت وزارة المالية، أن المرتبات ستصرف متضمنة الزيادات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الموظفين.

وأوضحت المالية، أن الزيادة التي ستُطبق في مرتبات هذا الشهر تأتي في سياق توجيهات رئاسية لتعزيز دخول العاملين بالدولة، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، بزيادات تتراوح بين 1100 جنيه و1600 جنيه، مع منح الأولوية للفئات الأدنى دخلًا، ليصبح الحد الأدنى للأجور 7100 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

زيادة المرتبات 2025

وتبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة التي جرى إقرارها مؤخًراً، وفقًا للدرجة الوظيفية.

وجاءت الزيادات على النحو التالي: