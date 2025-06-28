عاجل: موعد صرف مرتبات يوليو 2025.. اعرف هتزيد كام؟

شكرا لاهتمامكم بخبر موعد صرف مرتبات يوليو 2025.. اعرف هتزيد كام؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - يترقب العاملون في القطاع الهيئات والمصالح الحكومية، موعد صرف مرتبات يوليو 2025، خاصة وإنها ستتضمن الزيادة التي إقرارها مؤخرًا، من قبل الحكومة.
موعد صرف مرتبات يوليو 2025
وبحسب المعلن من قبل وزارة المالية في وقت سابق، أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بداية من 22 من الشهر المقبل، عبر ماكينات الصراف الآلي، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام.
وأكدت وزارة المالية، أن المرتبات ستصرف متضمنة الزيادات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الموظفين.
وأوضحت المالية، أن الزيادة التي ستُطبق في مرتبات هذا الشهر تأتي في سياق توجيهات رئاسية لتعزيز دخول العاملين بالدولة، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، بزيادات تتراوح بين 1100 جنيه و1600 جنيه، مع منح الأولوية للفئات الأدنى دخلًا، ليصبح الحد الأدنى للأجور 7100 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
زيادة المرتبات 2025
وتبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة التي جرى إقرارها مؤخًراً، وفقًا للدرجة الوظيفية.
وجاءت الزيادات على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 13800 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة العالية: 11800 جنيه بعد الزيادة.
- مدير عام: 10300 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الأولى: 9800 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الثانية: 8500 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الثالثة: 8000 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الرابعة: 7300 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الخامسة: 7100 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة السادسة: 7100 جنيه بعد الزيادة.