عاجل: الشيء الذي لم يكن مولر يتوقعه بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبّر توماس مولر، أحد أبرز أساطير بايرن ميونخ، عن مشاعره بعد قرار رحيله عن النادي، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن تنتهي مسيرته مع الفريق بهذه الطريقة، رغم تقبله للأمر بروح رياضية وواقعية.

وقال مولر في تصريحات لشبكة “DAZN” الألمانية:”أن أكون صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع بايرن، رغم كل العظماء الذين مثّلوا النادي، يعني أنني صمدتُ ولعبتُ لفترة أطول من غيري. ولهذا، لا أشعر بالحزن بسبب الرحيل.”

وأضاف:”لم يكن سرًا أنني تخيلت تمديد عقدي لعام آخر، لكن ذلك لم يحدث. وهذا طبيعي تمامًا. أشعر وكأنني رجل في التسعين من عمره تلقى تشخيصًا خاطئًا من الأطباء، وليس رجلاً في الخمسين تعرّض لحادث سيارة.”

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن رسميًا أن مولر سيغادر الفريق عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، لتُطوى بذلك صفحة أحد أعظم من ارتدى قميص النادي.