عاجل: الحوثيون يستهدفون بئر سبع بصاروخ “ذو الفقار”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت “هدفًا حساسًا لإسرائيل في منطقة بئر السبع.

ووفقًا لبيان الجماعة، فقد استخدمت صاروخًا باليستيًا من طراز “ذو الفقار” في هذه العملية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها “حققت هدفها بنجاح”.

عمليات سابقة وتأكيد على استمرار الإسناد

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي ضمن عدة عمليات عسكرية نفذتها الجماعة الأسبوع الماضي، استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية إسرائيلية حساسة في كل من بئر السبع ويافا وحيفا، باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وشددت الجماعة على أن اليمن لن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار عملياتها الإسنادية “حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

ردود الفعل الأولية

وفي وقت سابق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسماع دوي انفجار في منطقة عراد شرق بئر السبع، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وقد تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالبحر الميت والنقب وجنوب إسرائيل.

من جانبه، أعلن جيش إسرائيل عن محاولات لاعتراض الصاروخ، مرجحًا اعتراضه بنجاح.

سياق التصعيد

وأطلق الحوثيون، تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

كما استهدفوا سفنًا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وأعلنوا فرض حظر جوي على مطار بن جوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

وفي المقابل، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية واسعة على اليمن، دمرت خلالها مطار صنعاء الدولي وبنى تحتية للموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد.