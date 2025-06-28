عاجل: خطوات قليلة تفصل مبيومو عن مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع برايان مبيومو، لاعب برينتفورد، في ظل تقدّم المفاوضات بين الناديين.

وفقًا لشبكة talkSPORT، من المقرر مبدئيًا أن يخضع مبيومو للفحص الطبي في مانشستر الأسبوع المقبل، في حال تم الانتهاء من التفاصيل المتبقية المتعلقة بالقيمة النهائية للصفقة وهيكل الدفعات.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد قدّم عرضًا رسميًا بلغت قيمته 60 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، في خطوة تعكس إصرار المدرب روبين أموريم على تعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

مبيومو شارك مع برينتفورد في 42 مباراة بالموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.