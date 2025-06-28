الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: خطوات قليلة تفصل مبيومو عن مانشستر يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: خطوات قليلة تفصل مبيومو عن مانشستر يونايتد 1/2
  • عاجل: خطوات قليلة تفصل مبيومو عن مانشستر يونايتد 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر خطوات قليلة تفصل مبيومو عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع برايان مبيومو، لاعب برينتفورد، في ظل تقدّم المفاوضات بين الناديين.

وفقًا لشبكة talkSPORT، من المقرر مبدئيًا أن يخضع مبيومو للفحص الطبي في مانشستر الأسبوع المقبل، في حال تم الانتهاء من التفاصيل المتبقية المتعلقة بالقيمة النهائية للصفقة وهيكل الدفعات.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد قدّم عرضًا رسميًا بلغت قيمته 60 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، في خطوة تعكس إصرار المدرب روبين أموريم على تعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

مبيومو شارك مع برينتفورد في 42 مباراة بالموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا