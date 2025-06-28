عاجل: التضامن تصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث “إقليمي المنوفية”

شكرا لاهتمامكم بخبر التضامن تصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث “إقليمي المنوفية” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث التصادم الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 فتاة.

حادث “إقليمي المنوفية”

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث المنوفية، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتها في الحادث الأليم.

تفاصيل حادث المنوفية

وكان الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 19 فتاة، وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل.

وحصلت “تليجراف مصر” على صور لبعض الفتيات اللائي خرجن من بيوتهن فجرًا ولم يعدن لأسرهن، إذ لقين مصرعهن في الحادث.

أسماء المتوفيات بحادث المنوفية

شروق خالد كفر السنابسة (17 سنة).

هدير عبد الباسط خليل كفر السنابسة (21 سنة).

شيماء محمود عبد الهادي كفر السنابسة (20 سنة).

تقى محمد أحمد الجوهري كفر السنابسة (20 سنة).

جنى محيي فوزي كفر السنابسة (19 سنة).

هنا مشرف علام كفر السنابسة (14 سنة).

مروة أشرف إنسان كفر السنابسة (18 سنة).

السائق أدهم محمد (22 سنة).

آية زغلول مصطفى كفر السنابسة (21 سنة).

مياده يحي فتحي كفر السنابسة (17 سنة).

شيماء يحيى فوزي خليل كفر السنابسة (17 سنة).

روايد خالد ابرهيم حسن كفر السنابسة (19 سنة).

ملك عربي فوزي كفر السنابسة (18 سنة).

سمر خالد مصطفي كفر السنابسة (18 سنة).

إسراء صباح عبد الوهاب كفر السنابسة (17 سنة).

أسماء خالد مصطفي قنديل كفر السنابسة (17 سنة).

شيماء رمضان عبد الحميد كفر السنابسة (23 سنة).

حادث المنوفية

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث المأساوي، وتقديم كافة الدعم والمواساة لأسر الضحايا والمصابين.