عاجل: تمت الموافقة …! تأكد تدريب خيسوس للنصر مع تحديد الراتب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد موقع noticiasaominuto البرتغالي أن خورخي خيسوس وافق على تدريب نادي النصر السعودي في الموسم المقبل، خلفًا لستيفانو بيولي.

وفقًا للتقرير، فقد قدّم النصر عرضًا للمدرب البرتغالي بعقد لمدة عام مع إمكانية تمديده لموسم آخر، براتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو.

خيسوس تواصل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لوضع الخطة التي سيتبعها خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

كما شدد المصدر على أن نادي النصر قد يُعلن رسميًا عن التعاقد مع خيسوس الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن فريق الهلال، الذي كان المدرب البرتغالي قد درّبه في الموسم المنصرم، لم يعارض انتقاله إلى الغريم التقليدي.

وسلط الموقع الضوء على أحد أهداف خيسوس في مهمته الجديدة، وهو مساعدة مواطنه كريستيانو رونالدو في الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته.

إضافة إلى رغبته في مساعدة النصر على العودة إلى منصات التتويج، التي غاب عنها منذ عام 2023.