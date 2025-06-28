عاجل: تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025.. كل ما تريد معرفته

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدأ تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025، أواخر الشهر الجاري، حيث يقوم الطلاب بمجموعة من الإجراءات وكذلك تجهيز عدد من الأوراق للتقديم.

تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025

وتحدد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025، خلال الفترة من الإثنين 2025/6/30 وتنتهي الإثنين 2025/7/21، أي لمدة 15 يوم، بحسب القرار الوزاري رقم 313.

إجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025

وبالنسبة إلى إجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025، لا بد من اتباع الآتي:

استخراج بيان النجاح: ويكون من قسم شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يبدأ استخراجه من الثلاثاء الموافق 2025/7/1.

دفع الرسوم المقررة: وهي حوالة بريدية بقيمة 18 جنيه، إضافة إلى 10 جنيهات رسوم بريد، باسم مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

شراء عدد 2 طابع دعم مشروعات تعليمية فئة 10 جنيهات، على أن يُلصق واحد على طلب الاستخراج والثاني على بيان النجاح نفسه.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025

وتحددت رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025، على أن تكون قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 جنيهًا فقط.

مكان تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025

ويقوم الطالب بالذهاب إلى مكان تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025، وهو مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، أمام البوابة الرئيسية لجامعة أسيوط (شارع المكتبات).

الأوراق المطلوبة للتقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية بأسيوط

أما فيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية بأسيوط 2025، يقوم الطالب بتجهيز الآتي:

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة رقم جلوس الطالب.

إيصال سداد رسوم التظلم.

يذكر أن محافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبو النصر، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، بنسبة نجاح بلغت 78.89%، بينما جاءت نسبة نجاح الإعدادية المهنية عند 76.80%.

