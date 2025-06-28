عاجل: ميتا تسعى لجمع 29 مليار دولار لدعم طموحاتها في الذكاء الاصطناعي

شكرا لاهتمامكم بخبر ميتا تسعى لجمع 29 مليار دولار لدعم طموحاتها في الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد شركة ميتا لجمع ما يصل إلى 29 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات التمويل الخاصة التي تنسقها شركة تكنولوجيا أمريكية على الإطلاق.

وتستهدف الشركة تمويل مشروع ضخم لبناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة دعمًا لطموحاتها المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتجري ميتا محادثات متقدمة مع شركات استثمار كبرى في الائتمان الخاص مثل Apollo وKKR وBrookfield وCarlyle وPimco وتهدف الصفقة إلى جمع 3 مليارات دولار كرأسمال يتبعها 26 مليار دولار كديون يجري حاليًا تحديد هيكلها بحيث تكون أكثر قابلية للتداول لاحقًا بالتعاون مع بنك Morgan Stanley

وتعكس هذه الخطوة اتجاها متزايدًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى للاعتماد على رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية ما يتيح تقاسم المخاطر المالية والحفاظ على مرونة الميزانية وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي ميتا بقيادة مارك زوكربيرغ لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سباق الذكاء الاصطناعي رغم تفوّق منافسين مثل OpenAI وجوجل ومايكروسوفت

وواجهت جهود ميتا في هذا المجال بعض العقبات مؤخرًا منها الأداء المخيّب للنموذج Llama 4 وتأجيل إطلاق النموذج المتقدم Behemoth وردًا على ذلك ضاعفت الشركة استثماراتها وسعت إلى استقطاب المواهب ففي يونيو أعلنت استثمارًا بقيمة 15 مليار دولار في شركة ScaleAI المتخصصة في تصنيف البيانات وانضم مؤسسها ألكسندر وانغ إلى فريق داخل ميتا يُعرف بفريق الذكاء الخارق لتطوير ذكاء اصطناعي عام

وتسعى ميتا أيضًا لاستقطاب أفضل الكفاءات من المنافسين إذ انضم إليها ثلاثة باحثين بارزين من OpenAI بعد عروض سخية تضمنت مكافآت توقيع قاربت 100 مليون دولار وقد وصف سام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ OpenAI هذه العروض بأنها عدوانية بشكل ملحوظ

وفي مايو/أيار رفعت ميتا تقديراتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2025 إلى ما بين 64 و72 مليار دولار نتيجة لتوسيع مراكز البيانات وزيادة تكلفة البنية التحتية وضمن هذا الإطار وقّعت الشركة اتفاقًا طويل الأجل لشراء الطاقة من محطة نووية في إلينوي لتشغيل عمليات الذكاء الاصطناعي وهو أول اتفاق من نوعه لميتا بالإضافة إلى أربع صفقات أخرى مع شركة الطاقة المتجددة Invenergy.

تحول أوسع

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحوّل أوسع في طريقة تمويل شركات التكنولوجيا لمشاريعها حيث باتت رؤوس الأموال الخاصة خيارًا جذابًا مقارنة بأسواق السندات التقليدية ويتم تنفيذ هذه الصفقات عادةً عبر مركبات ذات أغراض خاصة أو مشاريع مشتركة ما يسمح للشركات بإبقاء الديون خارج الميزانية العمومية وتقاسم الإيرادات مع المستثمرين

والجهات المستثمرة من جهتها ترى في هذه الصفقات فرصة جذابة خصوصًا في ظل انخفاض عوائد السندات فشركات مثل Apollo وBlackstone التي تدير أصولًا لصالح شركات تأمين وصناديق تقاعد تبحث عن استثمارات عالية الجودة تحقق عوائد مرتفعة دون المجازفة بالاستقرار التنظيمي

وصفقة ميتا ليست الوحيدة في هذا السياق ففي عام 2023 أبرمت Apollo صفقة بقيمة 11 مليار دولار مع شركة Intel لتمويل مصانع رقائق في أيرلندا كذلك وافقت شركة Blue Owl هذا العام على تمويل مشروع مشترك مع OpenAI بقيمة 15 مليار دولار لبناء مركز بيانات في تكساس وتعمل OpenAI مع SoftBank وOracle على مشروع ضخم للبنية التحتية بقيمة 500 مليار دولار

وبالنسبة لميتا يُعد تأمين هذا التمويل خطوة محورية في سعيها للحاق بركب المنافسة في الذكاء الاصطناعي فمع تسارع بناء البنية التحتية لدى المنافسين سيكون امتلاك القدرة على تشغيل مراكز بيانات فائقة هو الفارق بين قيادة السباق أو التأخّر فيه

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