عاجل: مبلغ خيالي.. الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد حارس المغرب

شكرا لاهتمامكم بخبر مبلغ خيالي.. الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد حارس المغرب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقل حارس المرمى المغربي علاء بلعروش إلى نادي براغا البرتغالي قادما من ستراسبورغ الفرنسي.

ويسعى ابن مدينة الدار البيضاء لإحياء مسيرته الكروية بعد الموسم الصعب الذي عاشه مع الفريق الأول لمنطقة الألزاس.

ويتطلع حارس المرمى صاحب الـ23 عاما لدخول حسابات “أسود الأطلس”، على أمل المشاركة معه في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

شرط جزائي خيالي



كشفت تقارير إعلامية برتغالية عن وجود شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو في العقد الذي يربط النجم المغربي بناديه الجديد.

ويسعى براغا من خلال هذه الخطوة لتحصين حارس مرماه المغربي، تفاديا لإمكانية مغادرته للفريق بشكل مفاجئ.

يذكر أن الفريق البرتغالي حل رابعا في النسخة الماضية من الدوري المحلي، وتبعا لذلك سيشارك في شهر يوليو/ تموز المقبل في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

يذكر أن القيمة السوقية لبلعروش تراجعت لمبلغ 400 ألف يورو بعد أن كانت تبلغ مليوني يورو عام 2024.

من هو علاء بلعروش؟



بدأ حارس المرمى الواعد مسيرته الكروية في أكاديمية محمد السادس التي تخرج فيها أبرز نجوم كرة القدم المغربية.

وفي عام 2020 انتقل لنادي ستراسبورغ الذي شارك معه في 19 مباراة تلقى فيها مرماه 28 هدفا، مقابل حفاظه على نظافة شباكه في 4 مباريات.

وخاض الأخير 8 مباريات مع منتخب المغرب تحت 23 عاما تلقى فيها مرماه 10 أهداف، في حين خرج مرة واحدة بشباك نظيفة.

وينتمي علاء بلعروش لعائلة رياضية، حيث إن شقيقه الأصغر شعيب أسهم بشكل كبير في فوز منتخب المغرب للناشئين بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما.

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