عاجل: تعديل مواعيد عمل العيادات التخصصية بقصر العيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور حسام صلاح، إن مستشفى قصر العيني يستقبل سنويًا نحو مليوني حالة، بينها نصف مليون حالة طارئة، ويُجرى به أكثر من 100 ألف عملية جراحية سنويًا، مؤكدًا أن المستشفى يمثل صرحًا طبيًا عريقًا يستحق دعما استثنائيًا في ظل التحديات المالية التي تواجهه.

تعديل مواعيد عمل العيادات التخصصية

وأكد صلاح، خلال اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة الدوري لشهر يونيو 2025، وذلك بقاعة علي باشا إبراهيم، وبمشاركة عدد من القيادات الطبية والإدارية، موافقة المجلس على تعديل مواعيد عمل العيادات التخصصية لتبدأ من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، بهدف تقليل التكدس الصباحي، مع التنسيق الكامل لتفعيل تلك المواعيد بدءً من الشهر المقبل، وضمان توفير المستحقات للعاملين في الفترات الإضافية.

ولفت إلى موافقة المجلس على مقترح دعم مشروع علاج العاملين بالمستشفيات من التمويل الذاتي، بعد مراجعة موقف المخصص المالي من وزارة المالية، وتبني إجراءات لحوكمة المشروع لضمان استدامته وجودة خدماته، وذلك بناء على توصية لجنة برئاسة الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرض المجلس، ما تم عرضه في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، كما شهد الاجتماع استعراضًا لأبرز الإنجازات، من بينها حصول مجمع العيادات الخارجية للأطفال بمستشفى “أبو الريش الياباني” على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) لمدة ثلاث سنوات، في إنجاز جديد يعكس الالتزام برفع جودة الرعاية الطبية.

وعرض نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية الدكتور هاني العسلي، موقف المخزون الطبي، مؤكدًا توافر الاحتياجات الأساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات، بينما وافق المجلس على التبرعات المقدمة لصالح المستشفيات خلال شهر يونيو.

ووجّه الدكتور حسام صلاح، الشكر لجميع أعضاء المجلس على تعاونهم وجهودهم في دعم مسيرة التطوير والرقي بخدمات مستشفيات جامعة القاهرة، مثمنًا انتظام العمل بكامل طاقة المستشفيات، وتواجد جميع الفرق الطبية والإدارية لضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى.