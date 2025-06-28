عاجل: رسميًا: كايل ووكر يعود إلى مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عاد المدافع الإنجليزي كايل ووكر رسميًا إلى صفوف مانشستر سيتي، بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي ميلان الإيطالي، الذي قرر عدم تفعيل خيار الشراء المقدر بـ5 ملايين يورو.

ووكر، خاض 16 مباراة فقط بقميص ميلان، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن اللاعب بات خارج حسابات المدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يرحل مجددًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.