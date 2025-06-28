عاجل: بأمر السيسي.. زيادة التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي

شكرا لاهتمامكم بخبر بأمر السيسي.. زيادة التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة بحادث المنوفية، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن.

كما وجه الرئيس السيسي، الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الارشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

تفاصيل حادث المنوفية

وكان الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 19 فتاة، وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل.

وحصلت “تليجراف مصر” على صور لبعض الفتيات اللائي خرجن من بيوتهن فجرًا ولم يعدن لأسرهن، إذ لقين مصرعهن في الحادث.

أسماء المتوفيات بحادث المنوفية

شروق خالد كفر السنابسة (17 سنة).

هدير عبد الباسط خليل كفر السنابسة (21 سنة).

شيماء محمود عبد الهادي كفر السنابسة (20 سنة).

تقى محمد أحمد الجوهري كفر السنابسة (20 سنة).

جنى محيي فوزي كفر السنابسة (19 سنة).

هنا مشرف علام كفر السنابسة (14 سنة).

مروة أشرف إنسان كفر السنابسة (18 سنة).

السائق أدهم محمد (22 سنة).

آية زغلول مصطفى كفر السنابسة (21 سنة).

مياده يحي فتحي كفر السنابسة (17 سنة).

شيماء يحيى فوزي خليل كفر السنابسة (17 سنة).

روايد خالد ابرهيم حسن كفر السنابسة (19 سنة).

ملك عربي فوزي كفر السنابسة (18 سنة).

سمر خالد مصطفي كفر السنابسة (18 سنة).

إسراء صباح عبد الوهاب كفر السنابسة (17 سنة).

أسماء خالد مصطفي قنديل كفر السنابسة (17 سنة).

شيماء رمضان عبد الحميد كفر السنابسة (23 سنة).

حادث المنوفية

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث المأساوي، وتقديم كافة الدعم والمواساة لأسر الضحايا والمصابين.

تعويضات وزارة التضامن

وفي وقت سابق، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث التصادم الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 فتاة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث المنوفية، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتها في الحادث الأليم.

تعويضات وزارة العمل

وكان وزير العمل محمد جبران، وجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات هذا الحادث الأليم في المنوفية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين، وكذلك للمصابين والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بحسب المعلومات الأولية شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، حادث تصادم مروعا بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر حتى الآن عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية، وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا الباجور، وأشمون، ومنوف.

وتقدم وزير العمل محمد جبران، بخالص العزاء لأسر المتوفين، ضحايا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، كما تمنى سرعة الشفاء للمصابين.