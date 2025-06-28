عاجل: قبل ميركاتو الصيف.. 3 نجوم جزائريين يتطلعون للهروب من شبح الاعتزال

شكرا لاهتمامكم بخبر قبل ميركاتو الصيف.. 3 نجوم جزائريين يتطلعون للهروب من شبح الاعتزال والان مع التفاصيل



يتطلع 3 نجوم جزائريين للهروب من شبح الاعتزال المبكر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

وتنتظر منتخب “محاربي الصحراء” رهانات كبيرة الموسم المقبل من بينها كأس أمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026.

ورغم تقدمهم في السن، يأمل عدد من النجوم المخضرمين في دخول حسابات “الخضر” مجددا.

سفيان فيغولي



لاعب الوسط صاحب الـ35 عاما يواصل التدرب على انفراد تحت إشراف مدرب الأحمال الخاص به تمهيدا للعودة إلى الملاعب خلال الموسم الجديد.

ولم يلعب فيغولي أي مباراة الموسم الماضي، حيث لم يتعاقد مع أي ناد منذ انتهاء عقده مع نادي فاتح كاراغومروك التركي.

ويملك اللاعب في سجله 82 مباراة مع “محاربي الصحراء” أسهم خلالها في 35 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

رايس مبولحي



حارس المرمى صاحب الـ39 عاما لم يعلن بعد اعتزاله ويسعى للعودة إلى الملاعب انطلاقا من الموسم المقبل.

وخلال آخر مغامرة له، حمل مبولحي قميص شباب بلوزداد الذي خاض معه 8 مباريات تلقى فيها 5 أهداف.

وخاض مبولحي 96 مباراة مع “الخضر” ضمن مختلف المسابقات قبل فيها 91 هدفا مقابل تحقيقه 40 شباكا نظيفة.

مهدي زفان



الظهير الأيمن صاحب الـ33 عاما يأمل في العودة إلى الملاعب من بوابة أحد الفرق الفرنسية.

وفشل الأخير في التعاقد مع أي فريق خلال الموسم الماضي بسبب لعنة الإصابات التي تعرض قبل فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

وشارك زفان في 19 مباراة مع منتخب الجزائر صنع خلالها 3 أهداف.

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