عاجل: بعد تخريب جدارية نيكو ويليامز .. رد قوي من الرسام كارلوس لوبيز

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تخريب جدارية نيكو ويليامز .. رد قوي من الرسام كارلوس لوبيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في أعقاب الحادثة الأخيرة التي شهدت تخريب جدارية نجم أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز، خرج الرسام كارلوس لوبيز عن صمته ليرد بقوة على من يقفون خلف الاعتداء المتكرر على العمل الفني، مؤكدًا أن محاولاتهم لا طائل منها.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال لوبيز:”باستثناء إذا هدموها بجرّافة، فإنهم يضيعون وقتهم. ربما أنفقوا على بخاخات الطلاء أكثر مما سأحتاجه أنا لإزالة آثارها.”

تُعد هذه الجدارية، الواقعة في حي لوتشانا بمنطقة بيسكايا، رمزًا لاعتزاز المدينة بلاعبيها، وخاصة الأخوين نيكو وإيناكي ويليامز.

إلا أن الجدل الدائر حول مستقبل نيكو وإمكانية انتقاله إلى برشلونة فجّر موجة غضب بين بعض أنصار النادي، أدت إلى تكرار أعمال التخريب في أقل من أسبوعين.