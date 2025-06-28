عاجل: ماذا يحتاج برشلونة لتسجيل الصفقات الجديدة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواجه نادي برشلونة تحديًا ماليًا جديدًا قبل انطلاق الموسم، حيث يحتاج إلى توفير مبلغ قدره 47 مليون يورو لتسجيل صفقاته الجديدة، وفي مقدمتها خوان غارسيا ونيكو ويليامز، وذلك وفقًا لما كشفته صحيفة آس الإسبانية.

رئيس النادي خوان لابورتا، الذي لم يُخفِ تفاؤله بمستقبل الفريق، أقرّ مازحًا بأنه اضطر في أوقات عديدة إلى كبح حماسه بالتعافي المالي والرياضي للنادي.

وكرّر هذا التفاؤل مؤخرًا أمام مجلس شيوخ برشلونة، مما أثار ارتياح الأعضاء القدامى في المؤسسة الكتالونية.

ومع إتمام صفقة خوان غارسيا واقتراب برشلونة من دفع قيمة الشرط الجزائي للتعاقد مع نيكو ويليامز (62 مليون يورو تُسدّد في يوليو)، يبقى التحدي الأكبر هو تسجيل اللاعبين رسميًا في سجلات رابطة الدوري الإسباني.

حاليًا، برشلونة مطالب بالعودة إلى “قاعدة 1:1″، والتي تعني إنفاق يورو واحد مقابل كل يورو يتم إدخاله، من أجل تسجيل صفقاته الجديد.

النادي يعتقد أن تجهيز مقاعد كبار الشخصيات قبل 30 يونيو سيساهم في استعادة القاعدة المطلوبة، لكنه لا يزال بحاجة لتوفير مبلغ إضافي.

وبعد أن كان العجز يبلغ 30 مليون يورو، ساهمت صفقات لاعبين مثل توديبو، أليكس فالي، إيليكس موريبا، لودوفيت ريس، ويوتغلا في تقليص الفجوة.

ويسعى برشلونة حاليًا للتخلّص من بعض لاعبيه، مثل باو فيكتور، بابلو توري، كريستنسن، وتير شتيغن، من أجل حلّ هذه الأزمة.