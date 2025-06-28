عاجل: 16 قتيلا من الجيش الباكستاني.. هجوم إرهابي قرب حدود أفغانستان

شكرا لاهتمامكم بخبر 16 قتيلا من الجيش الباكستاني.. هجوم إرهابي قرب حدود أفغانستان والان مع التفاصيل



قُتل 16 جنديًا باكستانيًا وأصيب 29 آخرون، بينهم 19 مدنيًا، في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية صباح السبت في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

ووصفت مصادر أمنية الهجوم بأنه «واحد من أعنف العمليات» التي تستهدف الجيش خلال الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول حكومي في المنطقة لوكالة «فرانس برس»، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن «انتحاريًا صدم بسيارته المفخخة قافلة للجيش أثناء مرورها في إحدى المناطق الجبلية»، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأضاف المسؤول أنّ «القافلة كانت في مهمة روتينية لتعزيز مواقع عسكرية قريبة من الحدود مع أفغانستان، حين استُهدفت في توقيت دقيق يشي بتخطيط مسبق».

حدود مشتعلة

ويمثّل هذا الهجوم أحدث حلقة في سلسلة عمليات تصاعدت وتيرتها مؤخرًا في خيبر بختونخوا، الإقليم الذي لطالما شكّل خاصرة رخوة في الأمن القومي الباكستاني نظرًا لتضاريسه المعقّدة وتركيبته القبلية، فضلاً عن قربه من المناطق المضطربة داخل أفغانستان.

وتُوجَّه أصابع الاتهام غالبًا إلى تنظيم «طالبان باكستان».

وكانت الحكومة الباكستانية قد شنّت منذ العام الماضي عمليات عسكرية مكثّفة ضد الخلايا المسلحة، خصوصًا في وزيرستان وبلوشستان وخيبر بختونخوا، غير أنّ هذه العمليات لم تنجح في القضاء على التهديدات، وسط اتهامات متكررة للأجهزة الأمنية بعدم التنسيق الفعّال.

وتُعتبر خيبر بختونخوا ساحة مفتوحة للصراع بين الدولة الباكستانية وتنظيمات إرهابية تعتبر إسقاط الحكومة هدفًا استراتيجيًا، وهو ما يعقّد الوضع الأمني والسياسي في ظل بيئة إقليمية متقلّبة.

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