أخبار اليمن : غزة.. 81 شهيداً و422 مصاباً في 24 ساعة

غزة.. 81 شهيداً و422 مصاباً في 24 ساعة
وصل 81 شهيداً و422 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 6 آلاف و89 شهيداً و21 ألفاً و13 مصاباً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 56 ألفاً و412 شهيداً و133 ألفاً و54 مصاباً.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
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