عاجل: اجتماع بون للمناخ 2025.. كواليس الأيام الأخيرة والنقاشات الختامية

شكرا لاهتمامكم بخبر اجتماع بون للمناخ 2025.. كواليس الأيام الأخيرة والنقاشات الختامية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - في كلمته بالجلسة الختامية لاجتماعات بون للمناخ، أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن العالم بحاجة إلى المضي قدمًا، بوتيرة أسرع، وبصورة أكثر عدلًا لاتخاذ القرارات الصعبة في وقت أقرب.

وأشاد ستيل بالعمل الجاد والمثمر خلال أيام اجتماعات بون العشرة، خاصة على صعيد ما تحقق في برنامج عمل الانتقال العادل، والمساواة بين الجنسين، وبرامج العمل الوطنية، والشفافية.

وقال ستيل: “”لن أُجمل الأمر، فما زال أمامنا الكثير لنفعله قبل أن نلتقي مجددًا في بيليم (COP30 في البرازيل)، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للحفاظ على هدف 1.5، كما يُمليه العلم”.

وقد دارت العديد من المناقشات في ممرات اجتماع بون، والذي يُعد الاجتماع نصف السنوي الأبرز للعمل المناخي، وفيه تُطرح العديد من القضايا الرئيسية، مثل: التكيف والتمويل والتخفيف والخسائر والأضرار.

وتعد تلك النقاشات تمهيدًا للقرارات الرئيسية التي من المقرر أن تنطلق خلال قمة المناخ الرئيسية.

وفيما يلي أبرز المناقشات:

1- التكيف



استمرت النقاشات حول الهدف العالمي للتكيف في اليوم السابع من اجتماع بون الموافق 23 يونيو/حزيران، وفي الصباح، أكدت الأطراف استعدادها لتقديم المزيد من التوجيهات للخبراء من أجل تحسين المؤشرات.

وبعد الظهر، تبادلوا بعض وجهات النظر حول عدة أمور منها خارطة طريق باكو للتكيف (BAR)، والتكيف التحويلي.

وكانت هناك بعض الخلافات حول توقيت مراجعة التوجيهات المتعلقة باتصالات التكيف، لكن اتفقت الأطراف في النهاية على أن تكون المراجعة في عام 2028. من ناحية أخرى، تم استعراض تقدم وفعالية أداء لجنة التكيف.

وفي اليوم الثامن، الموافق 24 يونيو/ حزيران، دارت مشاورات حول الهدف العالمي للتكيف، وأبرزت مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إشارة إلى هدف تمويل التكيف الجديد.

وفي اليوم التاسع الموافق 25 يونيو/ حزيران، شغل الهدف العالمي للتكيف اهتمامًا واضحًا، وكانت هناك بعض الخلافات حول التوجيهات الخاصة بتحسين المؤشرات.

2- التمويل



في اليوم السابع، أُثيرت نقاشات حول تنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس، والتي تُلزم الدول المتقدمة لتوفير التمويل المناخي، لكن عندما يأتي الأمر للتمويل، ستبرز الخلافات على المشهد، وهذا ما حدث بالضبط؛ خاصة من الاتحاد الأوروبي وأستراليا ومجموعة الدول الأوروبية. واقترحت البلدان الأقل نموًا بدعم من المجموعة العربية برنامج عمل بشأن تنفيذ المادة 9.1، ويتضمن مضاعفة تمويل التكيف 3 مرات، وتقديم الدعم المالي لصندوق الخسائر والأضرار. وفي اليوم الثامن، دارت مناقشات حول الأمور المالية لصندوق التكيف وترتيبات انتقال الصندوق. واستمرت المناقشات بشأن تمويل صندوق التكيف في اليوم التاسع أيضًا.

3- التخفيف



برزت المناقشات حول برنامج عمل التخفيف (MWP) في اليوم الثامن الاجتماع، ودارت الآراء حول إمكانية إنشاء منصة رقمية لتسهيل تنفيذ إجراءات التخفيف عبر تعزيز التعاون. وقدمت مصر مقترحًا بشأن إنشاء منصة رقمية والتي ستكون بمثابة مركز للمنصات القائمة، ومن شأنها أن تتيح الربط بأي منصة مستقبلية، وكيف يمكن أن يكون النطاق الأولي للمنصة في التخفيف ثم يُوسع نطاقها بمرور الوقت. وللمضي قدمًا في إجراء المنصة، اقترحت مصر اعتماد استنتاجات اللجنة الفرعية، وطلبت من الأمانة العامة رسم خريطة للمنصات القائمة ووظائفها، بحيث يمكن إطلاق المنصة الرقمية في بيليم بالبرازيل في خلال مؤتمر الأطرف المعني بتغير المناخ في دورته الثلاثين (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وذلك بعد الاتفاق على وظائف المطلوبة.

4- الخسائر والأضرار



دارت نقاشات في اليوم الثامن من اجتماع بون حول مراجعة آلية وارسو الدولية لعام 2024، وتوصلت الأطراف إلى وثيقة تُشكل أساسًا للمناقشات في COP30، ودارت النقاشات حول فعالية أمانة شبكة سانتياغو من حيث التكلفة وموارد المساعدة التقنية ومنهجيات لمجموعة الخبراء لتحديد التكاليف، وتقرير عن حالة الخسائر والأضرار.

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