عاجل: رونالدو يشيد بدور ولي العهد في نهضة الرياضة السعودية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن دعمه الكامل لمشروع نادي النصر، مؤكدًا أنه جزء من رؤية طموحة يقودها العالمي نحو المستقبل بثقة.

وخلال لقاء مصوّر نشره الحساب الرسمي لنادي النصر، أشاد رونالدو بالدور المحوري الذي يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تطوير القطاع الرياضي، إذ قال:

“ولكن بالطبع علينا أن نذكر صاحب السمو ولي عهدنا، لأنه يقوم بجهد رائع. عمل جيد”.

وأضاف رونالدو بحماس واضح: “أنا مؤمن بهذا المشروع. أؤمن بالنصر وبجماهيرنا الرائعة”.

كما أقرّ الدون بعدم رضاه عن نتائج الموسم الماضي، مؤكدًا أن ما حدث لن يُثني الفريق عن التقدم، موضحًا:

“لم نكن سعداء بما حدث الموسم الماضي، لكننا نستعد بقوة لتغيير الصورة وتحقيق ما نطمح إليه”.