عاجل: 4 منتجعات لـ”بيك الباتروس” ضمن قائمة أفضل 100 على مستوى العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن موقع توب هوتيلز الروسي TopHotels، اختيار 4 منتجعات من مجموعة بيك الباتروس للفنادق المملوكة لرجل الاعمال كامل أبو علي من ضمن قائمة أفضل 100 منتجع على مستوى العالم لعام 2024.

4 منتجعات في قائمة الـ100

أضاف البيان، أن المنتجعات الأربعة من أهم مقاصد مصر السياحية بشرم الشيخ والغردقة، هي منتجع بيك الباتروس لاجونا فيستا شرم الشيخ وهو المنتجع الأشهر فى فئة الخمس نجوم داخل شرم الشيخ ويعتبر أكثر منتجعات خليج نبق طلبا طول العام وأختير أيضا منتجع بيك الباتروس أكوا بلو بشرم الشيخ على الهضبة وهو أشهر منتجع عائلى على مستوى شرم الشيخ ويتميز بأكبر مدينة ألعاب مائية بجنوب سيناء.

منتجع بيك الباتروس بلو سبا بالغردقة

كما يوجد أيضا منتجع بيك الباتروس بلو سبا بالغردقة أفخم منتجعات البحر الأحمر والذي يستهدف إجازات الأزواج ورحلات شهر العسل بالغردقة وبالطبع منتجع بيك الباتروس وايت بيتش بالغردقة والذي يعتبر أفخم منتجعات المجموعة على الممشى السياحي والذي يتميز بتصميمه الحديث بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر.

أعرب رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق، عن فخره باختيار 4 منتجعات من أميز المنتجعات داخل شرم الشيخ والغردقة لمجموعة فنادق مصرية على مستوى العالم.

وأكد محمد عيد سليمان، المدير الإقليمى للتسويق بمجموعة بيك الباتروس للفنادق، سعي المجموعة دائما لضمان جودة الخدمات المقدمة للسوق الروسى لوضع السياحة المصرية في مكانتها الطبيعية، مشددا على أهمية السوق الروسي والذي يأتي في المراتب الثلاثة الأولى بعد السوق الألماني والسوق السعودي من حيث أعداد السياح الوافدين لمصر في عام 2024.