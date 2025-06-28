عاجل: تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمقيم في المدينة المنورة لتهريبه الكوكايين المخدر إلى المملكة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأوضح البيان أنه قد أقدم / ابيدين علاسو نكونمي ييسا (نيجيري الجنسية) على تهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذِ ما تقرر شرعًا.