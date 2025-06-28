عاجل: ميسي يستعيد ذكريات الفترة الأصعب في مسيرته بمواجهة باريس سان جيرمان!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تفاصيل الفترة التي قضاها ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، والتي اتسم أغلبها بالصعوبة.

الصحيفة أشارت إلى أن النجم الارجنتيني لم يشعر بالراحة منذ انتقاله إلى النادي الفرنسي قادمًا من برشلونة في عام 2021، مما جعل التأقلم مع أجواء باريس أمرًا معقدًا.

الثلاثي الهجوم ميسي-نيمار-مبابي كان يُتوقع منه الكثير، إلا أن الانسجام لم يتحقق على أرض الملعب، ورغم فوز الفريق بلقب الدوري الفرنسي في موسمي ميسي، إلا أن النجم الأرجنتيني بدا بعيدًا عن التألق الذي عرف به في برشلونة.

أحد أبرز الأحداث التي عجّلت بنهاية رحلته القصيرة مع باريس كان في مايو 2023، عندما تعرض للإيقاف لمدة أسبوعين من قبل النادي بسبب رحلة غير مصرح بها إلى السعودية، وهي الرحلة التي لم تحظَ بموافقة المدرب كريستوف غالتييه حينها، وبعد رفع الإيقاف عنه، عاد ميسي إلى الفريق لكنه قرر في نهاية الموسم الرحيل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

هذا وسيلتقي ميسي بناديه السابق باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل، حين يواجه إنتر ميامي الفريق الفرنسي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.