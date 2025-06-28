عاجل: صورة: تحرك من بلباو بعد الهجوم على نيكو ويليامز

شكرا لاهتمامكم بخبر صورة: تحرك من بلباو بعد الهجوم على نيكو ويليامز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في رد فعل سريع على أعمال التخريب التي طالت جدارية نجم الفريق نيكو ويليامز، تحرك نادي أتلتيك بيلباو لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين جماهيره واللاعب الدولي، وذلك بعد أن أثارت العبارات المهينة التي كُتبت على الجدارية موجة من الغضب والاستنكار في الشارع الرياضي الإسباني.

الرسام كارلوس لوبيز، المسؤول عن الجدارية الأصلية، أعاد صباح اليوم ترميم العمل الفني وأزال آثار التخريب بالكامل، ليُعيد وجه نيكو إلى الواجهة كما كان.

يأتي هذا التدخل بعد ساعات فقط من قيام مجهولين بتشويه الجدارية في حي لوتشانا، وكتابة عبارة “فأر لعين” على وجه اللاعب، في إشارة واضحة للغضب من ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.