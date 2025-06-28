عاجل: أفضل لاعبة في العالم مهددة بالغياب عن يورو السيدات

شكرا لاهتمامكم بخبر أفضل لاعبة في العالم مهددة بالغياب عن يورو السيدات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يحيط الغموض بمشاركة أيتانا بونماتي، نجمة منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني، في كأس أمم أوروبا للسيدات التي تنطلق بعد أيام.

وتستضيف سويسرا أمم أوروبا للسيدات 2025 خلال الفترة من 2 إلى 27 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 16 منتخبا للنسخة الثالثة على التوالي.

أفضل لاعبة في العالم على سرير المرض

قالت مونتسي تومي، مدربة منتخب إسبانيا، إن لاعبة خط الوسط بونماتي، الفائزة بالكرة الذهبية وجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعبة في العالم خلال العامين الماضيين، دخلت المستشفى بسبب إصابتها بمرض التهاب السحايا الفيروسي.

ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوع من بدء مشوار سيدات الماتادور في بطولة أمم أوروبا، حيث غابت بونماتي (27 عاما) عن الفوز الودي 3-1 على اليابان (الجمعة)، مع استمرار الاستعدادات لمباراة الفريق الأولى بالمجموعة الثانية أمام البرتغال في 3 يوليو.

وشاركت بونماتي صورة لها وهي تشاهد المباراة من سرير المستشفى عبر خاصية القصص على تطبيق “إنستغرام”.

وقالت تومي للصحفيين بعد الفوز في ليغانيس: “يقول الأطباء إنه تمت السيطرة على المرض.. يمكن أن يكون الحديث عن التهاب السحايا مخيفا لكن تمت السيطرة عليه.. دخلت أيتانا إلى المستشفى ولا يوجد موعد نهائي حتى الآن لمعرفة المدة (التي ستغيبها)”.

وأضافت المدربة: “أيتانا لاعبة مهمة للغاية بالنسبة لنا، وسننتظرها قدر المستطاع”.

يذكر أن بونماتي سجلت 30 هدفا في 78 مباراة مع إسبانيا، ولعبت دورا رئيسيا في فوزها بكأس العالم عام 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2024.

ولم يسبق لإسبانيا، التي تضم في مجموعتها أيضا بلجيكا وإيطاليا، أن وصلت إلى نهائي البطولة القارية، إذ بلغت قبل النهائي مرة واحدة فقط في عام 1997.

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