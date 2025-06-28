عاجل: مصر عن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية: انتهاك للقانون الدولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين في عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها إنهاء حياة وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك.

انتهاك للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: لا شك أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

وشددت مصر في بيانها على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة وأن يتحمل المسؤولية في التصدي للظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتـلال، وتدعو إلى تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين.

وجددت مصر موقفها الثابت بأن كافة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تعد غير شرعية وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مشددة على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شهداء وجرحى

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين “للاعتداءات التي نفذها مستوطنون على عدد من القرى والمدن في الضفة الغربية المحتلة”.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى هجوم إرهابي استهدف قرية كفر مالك شرقي رام الله، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأكدت الوزارة أن “تكرار مثل هذه الممارسات من شأنه تقويض فرص إحلال السلام في المنطقة، وجرّها إلى مزيد من العنف والفوضى”.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في “إلزام سلطات الاحتـلال بوقف انتهاكاتها المتواصلة، وضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني”.

وجددت الخارجية الكويتية موقف البلاد الثابت في “دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.