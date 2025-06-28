عاجل: لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - وفرت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2025، عقب اعتماد النتيجة من قِبل المحافظ، اللواء إبراهيم أبو ليمون.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2025

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2025

ويتوفر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2025، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، حيث يقوم الطالب بالدخول عليه، وإدخال رقم الجلوس، لتظهر الدرجات الحاصل عليها على الفور.

واعتمد محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2025 بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، بإجمالي عدد حاضرين بلغ 85310 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح وصلت لـ 91.18%، وبإجمالي عدد حاضرين 34 طالبًا، إلى جانب اعتماد نتيجة امتحان المكفوفين بنسبة نجاح 85.71%، بإجمالي عدد حاضرين 14 طالبًا، بينما نسبة نجاح نتيجة مرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية، بلغت 98.73% حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالبًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2025

وللدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2025، يرجى الضغط هنــــــــــــــا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

وفيما يخص توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025، يُمكن الاطلاع عليها من خلال السطور التالية:

المواد المضافة للمجموع:

مادة اللغة العربية: 80 درجة، ودرجة النجاح من 40 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة العلوم: 40 درجة، ودرجة النجاح من 20 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، ودرجة النجاح من 20 درجة.

وبذلك تكون الدرجات النهائية للمجموع الكلي للصف الثالث الإعدادية للفصليين الدراسيين هي 280 درجة.

المواد غير المضافة للمجموع: