عاجل: عصمت: نعمل على ربط شبكات الكهرباء في 3 قارات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وزير الكهرباء، محمود عصمت، اليوم، أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أحد محاور خطة العمل لدعم الشبكة الكهربائية وتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس منظمة تطوير وترابط الطاقة العالمية “GEIDCO ”، ليو تشنيا، والتي تضم في عضويتها أكثر من 1300 مؤسسة من 141 دولة ومنطقة، لمناقشة فرص التعاون وتوسيع مشروعات الربط الكهربائي العالمي باستخدام مصادر طاقة نظيفة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

مشروعات الربط الكهربائي

وأوضح عصمت، خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي بجمهورية الصين الشعبية، أنه جرى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الاستخدام الأمثل وكفاءة الطاقة المتجددة ودعم مشروعات الربط الكهربائي.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه ناقش مع وفد المنظمة الدور الفعال الذي تقوم به على مستوى الربط الكهربائي العالمي ودعم الشبكات الذكية، وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الدول النامية والجهود المبذولة لنشر مصادر الطاقة المتجددة وبناء القدرات والخطط الطموحة ودعم الربط بين شبكات الكهرباء في آسيا وأفريقيا وأوروبا والعمل على إنشاء تحالف الربط الكهربائي والتنمية المستدامة في القارة السمراء.

تخزين الطاقة

وشدد عصمت، على أهمية نقل الخبرات في مجال تخزين الطاقة وتعزيز البنية التحتية عبر القارات، والإسراع فى مشروعات توزيع الطاقة النظيفة وتحفيز التنمية المشتركة، كما شملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة

ولفت إلى أن الربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا انطلاقًا من موقع مصر الاستراتيجي واستنادًا على مشروعات البنية التحتية التى شهدت إعادة بناء كاملة على مدار السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى تعظيم الفائدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الربط الكهربائي

وأضاف وزير الكهرباء، أنه لابد من الحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم تفرض العديد من التحديات التى لا يمكن لأي دولة أن تتعامل معها بمفردها، لتأمين كافة احتياجاتها من الطاقة.