عاجل: هل يفتح مونديال الأندية الباب لحسم صفقة جديدة للريال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حقق ريال مدريد مكاسب مالية ضخمة من مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث جمع حتى الآن ما يقارب 43.1 مليون يورو ، وهي حصيلة قابلة للارتفاع مع تقدم الفريق في الأدوار المقبلة، مما يمثل دفعة قوية للنادي في سوق الانتقالات الصيفي.

تجاوز النادي الملكي مرحلة المجموعات متصدرًا محققًا الهدف الرياضي، لكن الأهم بالنسبة للإدارة هو الامتياز المالي غير المسبوق ، الذي منح خزائنه حتى الآن ما يزيد بثلاثة أضعاف عن عائدات جولته الصيفية الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي لم تتجاوز 13.24 مليون يورو مقابل ثلاث مباريات ودية.

المبلغ المحقق حتى الآن، والذي يبلغ 43.1 مليون يورو، يعادل تقريبًا قيمة صفقة واحدة، أو ما يكفي لتمويل 75% من صفقة المدافع هويسين (58 مليون يورو)، أو لسداد صفقة انتقال ماستانتونو من ريفر بليت (45 مليونًا، إضافة إلى 18.2 مليون يورو من الضرائب والرسوم)، أو حتى لإحياء “عملية كاريراس” التي تم تجميدها مؤقتًا مع انطلاق البطولة، والتي يطالب فيها بنفيكا بـ48 مليون يورو مقابل التخلي عن ظهيره.

المردود المالي الهائل يُعد بمثابة “مساعدة” حيوية في صيف عاد فيه ريال مدريد بقوة إلى السوق، في ظل توقعات بأن تكون هذه الفترة واحدة من أغلى النوافذ في آخر ست سنوات، متجاوزًا ما تم إنفاقه في صيف 2023 (134 مليون يورو) على التعاقد مع بيلينغهام، غولر، فران غارسيا، إلى جانب إعارات كيبا وخوسيلو.