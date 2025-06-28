عاجل: رسالة تحذيرية من يورغن كلوب بشأن صفقة فيرتز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، رسالة تحذيرية إلى نجم الفريق الجديد فلوريان فيرتز، مشيرًا إلى أن صفقة انتقاله القياسية قد تشكل ضغطًا إضافيًا عليه داخل قلعة “أنفيلد”.

وانضم فيرتز، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى ليفربول في صفقة قياسية بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وقال كلوب:”لا شك أن فيرتز لاعب استثنائي، لكن هذا المبلغ الكبير سيجعل الأمور صعبة عليه إذا لم تسر المباريات الأولى بالشكل المطلوب. جميع اللاعبين في ليفربول يعرفون حجم التوقعات حين تكون الصفقة ضخمة.”

وأضاف:”أعلم أنني قلت ذات مرة إنني سأغادر إذا دفع النادي 100 مليون يورو مقابل لاعب واحد… لكن العالم تغيّر، وسوق كرة القدم تغيّرت معه.”

كما أشاد كلوب بإمكانات الدولي الألماني، مؤكدًا أنه يمتلك المهارات التي قد تُحدث الفارق مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل كلوب :”لا أعرف تحديدًا في أي مركز يُخطط أرني سلوت لاستخدام فيرتز، لكنه يملك القدرة على تقديم الكثير لأي فريق ينضم إليه.”

“الكرة الآن في ملعبه، سنرى إن كان سيُحسن من أداء الفريق الذي تُوّج مؤخرًا بلقب البريميرليغ.”