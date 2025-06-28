عاجل: انتصار السيسي توجه الهلال الأحمر لدعم أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي

شكرا لاهتمامكم بخبر انتصار السيسي توجه الهلال الأحمر لدعم أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الفتيات ضحايا حادث المنوفية الذي وقع أمس، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، أسفر عن مصرع 19، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل.

حادث المنوفية

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “قلوبنا يعتصرها الألم على بناتي ضحايا حادث المنوفية الأليم، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان”.

وأكدت قرينة رئيس الجمهورية، أنها وجهتُ الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا، إيمانًا بأن الدولة تقف دائمًا سندًا لأبنائها في الشدائد، وأن التكافل والتضامن هما قوتنا في مواجهة المحن.

واختتمت انتصار السيسي، المنشور، قائلة: “رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والثبات”.

منشور السيدة انتصار السيسي

تفاصيل حادث المنوفية

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية صباح يوم الجمعة، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل.

وحصلت “تليجراف مصر” على صور لبعض الفتيات اللائي خرجن من بيوتهن فجرًا ولم يعدن لأسرهن، إذ لقين مصرعهن إثر حادث مروع على الطريق الإقليمي، بسبب اصطدام سيارة نقل ثقيل بالميكروباص.

أسماء المتوفيات بحادث المنوفية

شروق خالد كفر السنابسة 17 سنة

هدير عبد الباسط خليل كفر السنابسة 21سنة

شيماء محمود عبد الهادي كفر السنابسة 20 سنة

تقي محمد احمد الجوهري كفر السنابسة 20سنة

جنى محيي فوزي كفر السنابسة 19 سنة

هنا مشرف علام كفر السنابسة 14سنة

مروة أشرف انسان كفر السنابسة 18 سنة

السائق ادهم محمد 22 سنة

آية زغلول مصطفى كفر السنابسة 21سنة

مياده يحي فتحي كفر السنابسة 17 سنة

شيماء يحيى فوزي خليل كفر السنابسة 17 سنة

روايد خالد ابرهيم حسن كفر السنابسة 19 سنة

ملك عربي فوزي كفر السنابسة 18 سنة

سمر خالد مصطفي كفر السنابسة 18 سنة

إسراء صباح عبد الوهاب كفر السنابسة 17 سنة

أسماء خالد مصطفي قنديل كفر السنابسة 17 سنة

شيماء رمضان عبد الحميد كفر السنابسة 23 سنة

حادث المنوفية

ووجه على الفور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث المأساوي الواقع صباح اليوم على الطريق الإقليمي، وتقديم كافة الدعم والمواساة لأسر الضحايا والمصابين.