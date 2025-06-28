عاجل: مبويمو يحسم موقفه من الانضمام الى مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي فابريزيو رومانو ان المفاوضات لا تزال جارية بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد بشأن التعاقد مع الجناح الفرنسي بريان مبويمو، حيث تستمر الاتصالات المباشرة بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبحسب نفس المصدر، يناقش الناديان حاليًا تفاصيل الصفقة، بما في ذلك الحوافز الإضافية التي تُعد عنصرًا حاسمًا في المفاوضات، وسط أجواء من الثقة داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد باتمام التعاقد.

من جانبه، أبلغ مبويمو جميع الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام برغبته الواضحة وهي الانضمام إلى مانشستر يونايتد.