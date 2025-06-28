عاجل: ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأوضحت الوزارة، أن حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة وذلك للفترة من 23 حتى 29 / 12 / 1446هـ الموافق 19 حتى 25 / 6 / 2025م عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13532) مخالفًا، منهم (7903) مخالفين لنظام الإقامة، و(3744) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1885) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1892) شخصًا (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(67%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (02%)، كما تم ضبط (34) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (17) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11908) وافدين مخالفين، منهم (10783) رجلاً، و(1125) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (6225) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2072) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9479) مخالفًا.