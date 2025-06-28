عاجل: مكاسب سيربحها النصر والدوري السعودي من تجديد عقد كريستيانو رونالدو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ أعلن نادي النصر عن تجديد عقد أسطورة كرة القدم العالمية والبرتغالية، كريستيانو رونالدو، حتى يونيو من عام 2027.

هذه الخطوة ستعود على النصر والدوري السعودي بالكثير من المكاسب، والتي جاءت على النحو التالي:

1_ استمرار الشعبية الكبيرة للفريق التي ربحها منذ التعاقد مع رونالدو في يناير 2023

2_ رحيل الإيطالي ستيفانو بيولي قد يسهم في جذب مدرب عالمي لتدريب النصر، بفضل وجود كريستيانو رونالدو

3_ وجود رونالدو سيشجع الكثير من اللاعبين العالميين على الانتقال إلى النصر والدوري السعودي

4_ تهدئة جمهور النصر وإرسال رسالة لهم تطمئنهم على النادي بعد موسم مليء بالتوترات

5_ استمرار حصول الدوري السعودي على المزيد من عقود الرعاية

6_ استمرار تهافت القنوات العالمية على نقل مباريات الدوري السعودي بشكل عام، وخاصة النصر من أجل متابعة رونالدو