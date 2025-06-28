عاجل: طلب برشلونة من راشفورد – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – طلب نادي برشلونة من النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد التحلي بالصبر في ظل الوضع المالي والرياضي الحالي داخل النادي، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة، وعلى رأسها المدير الرياضي ديكو، أبلغت راشفورد بأن الأولوية في الوقت الحالي تتركز على تسجيل الصفقتين المحسومتين: الحارس الشاب خوان غارسيا، والجناح نيكو ويليامز، المنتظر وصوله خلال أيام.

بينما يُبدي راشفورد رغبة واضحة في ارتداء قميص البلوغرانا، بل ويضغط من أجل تسهيل انضمامه، أكدت إدارة النادي أن أي خطوة تخص التعاقد معه ستتأجل إلى ما بعد الانتهاء من التزامات النادي الحالية، وربما تمتد فترة الانتظار حتى نهاية نافذة الانتقالات الصيفية.

يأمل برشلونة في توفير مساحة في سقف الرواتب تتيح له التحرك بحرية أكبر لاحقًا، وهو ما يجعل راشفورد مطالبًا بالتريث إلى حين تهيئة الظروف المناسبة داخل النادي الكتالوني.