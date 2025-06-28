عاجل: بعد صفعة ميلان ومارسيليا.. طوق نجاة مفاجئ لإسماعيل بن ناصر

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد صفعة ميلان ومارسيليا.. طوق نجاة مفاجئ لإسماعيل بن ناصر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - لا يزال مُستقبل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر غير واضح المعالم، في ظل الصفعتين اللتين تلقاهما من ناديي ميلان الإيطالي ومارسيليا الفرنسي مؤخرا.

ويعيش بن ناصر حاليا موقفا لا يحسد عليه، حيث إن نادي ميلان المالك لعقده حتى صيف 2027 يرفض إعادته، في حين أن مارسيليا الذي استقدمه الشتاء الماضي على شكل إعارة يرفض ضمه لصفوفه بشكل نهائي.

وأمام هذه التطورات غير المتوقعة، يبقى بن ناصر حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يخضع لبرنامج إعادة تأهيل في مصحة “اسبيتار”، بعدما تعرض لإصابة رفقة منتخب الجزائر، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

صفحة “100 filre foot dz” كشفت أن ناصر قد يجد نفسه مُضطرا لطرق أبواب اللعب في الدوري القطري، في سيناريو لم يكن منتظرا تماما منذ أسبوعين من الآن.

المصدر ذاته أوضح أن نادي الدحيل القطري، بقيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي، قد يقدّم طوق نجاة إلى بن ناصر، لإخراجه من الأزمة التي يتواجد فيها.

وكانت مصادر مُقربة من بن ناصر نفت منذ أيام مضت وجوده في قطر من أجل التفاوض مع أحد الأندية هناك، لكن المعطيات الجديدة دفعت باللاعب لتغيير موقفه ودراسة إمكانية القيام بتجربة في الخليج العربي.

يذكر أن بن ناصر لعب 12 مباراة مع مارسيليا، صنع خلالها هدفين، في حصيلة لم تكن كافية لإقناع مُسيري الأخير بضمه بشكل نهائي.

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