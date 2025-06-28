عاجل: لأجل المصيف.. رافينيا يفتح النار على كأس العالم للأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر لأجل المصيف.. رافينيا يفتح النار على كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - شن البرازيلي رافينيا، مهاجم برشلونة الإسباني، هجوماً حاداً على بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في أمريكا.

ورغم أن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بقيت دوماً هدفاً لإدارة برشلونة، خاصة بسبب الأسباب الاقتصادية للنادي الذي يعاني من أزمات مالية منذ سنوات، فإن رافينيا كانت له وجهة نظر مختلفة.

ويرى رافينيا أن بطولة كأس العالم للأندية تؤدي إلى الضغط بصورة أكبر بدنيا على اللاعبين، ولا تمنحهم فرصة للراحة قبل بداية موسم جديد، وقضاء إجازتهم الصيفية، موضحا في تصريحات خلال إحدى الفعاليات الدعائية: “الإجازة حقنا.. نستحق شهرا على الأقل من الإجازة، والكثير من اللاعبين لم يعد لديه رفاهية ذلك”.

وأضاف النجم البرازيلي، في التصريحات التي نشرها موقع “جول” العالمي: “حال وصول باريس سان جيرمان مثلا لنهائي كأس العالم للأندية فسيكون أمامه كذلك السوبر الأوروبي، وبالتالي لن يحصل لاعبوه على أي راحة”.

وسيلعب باريس سان جيرمان نهائي السوبر الأوروبي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي يوم 13 أغسطس/ آب بعد شهر بالتمام والكمال من نهائي المونديال.

وواصل: “من السيئ للغاية أن تتخلى عن إجازتك الصيفية للعب بطولة بالإجبار.. لم يسألوا اللاعبين يوماً عن رغبتهم، فقط علينا الامتثال للقرارات.. إنها مسألة غاية في التعقيد”.

يشار إلى أن رافينيا سجل 34 هدفاً وصنع 25 بإجمالي 59 مساهمة تهديفية في 57 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، ليقود فريقه لثلاثية الدوري والكأس والسوبر المحلي.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا سجل رافينيا 13 هدفاً ليفوز بلقب هداف المسابقة بالمناصفة مع سيرهو غيراسي مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

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