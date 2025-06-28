عاجل: هل تستقر بوصلة النصر على خيسوس؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في خضم بحث إدارة النصر عن مدرب جديد قادر على قيادة المرحلة الحاسمة القادمة، ظهر اسم البرتغالي خورخي خيسوس كأحد أبرز الأسماء المطروحة، لكن دون أن يكون هو الخيار الأول حتى اللحظة.

الإعلامي عيسى المسمار أشار إلى أن التوجه نحو خيسوس لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى معطيات فنية دقيقة، من أبرزها معرفته المسبقة بالكرة السعودية، وتجربته السابقة مع الهلال، وهو ما قد يختصر الكثير من الوقت في مرحلة البناء والتأقلم.

لكن رغم هذه الأفضلية النسبية، يؤكد المسمار أن إدارة النصر لا تزال تدرس عدة أسماء أخرى، ضمن قائمة تضم مدربين بمستويات وتجارب مختلفة، في محاولة لاختيار الأنسب للمشروع النصراوي القادم.

كما أكد العيسى أن المفاضلة لا تزال قائمة، والقرار لم يُحسم بعد، لكن المؤشرات تشير إلى حرص إدارة النادي على اتخاذ خطوة مدروسة تضمن الاستقرار الفني وتواكب طموحات الفريق.