عاجل: بعد تعيينه رئيسًا لشركة الملاحة الوطنية.. من هو طارق الملا؟

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تعيينه رئيسًا لشركة الملاحة الوطنية.. من هو طارق الملا؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل، الفريق كامل الوزير، قرارًا بتعيين وزير البترول والثروة المعدنية السابق، طارق الملا، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلفًا للمهندس هاني ضاحي، الذي تولى مؤخرًا رئاسة شركة أبو قير للأسمدة.
ونص قرار الوزير، أيضًا على استمرار محمد سليمان متولي، في منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
من هو طارق الملا؟
- حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1986.
- بدأ مسيرته المهنية في شركة شيفرون مصر، حيث عمل بين عامي 1987 و2010 وتدرج في عدد من المناصب حتى وصل إلى المدير الإقليمي للشركة بجنوب إفريقيا.
- التحق بـالهيئة المصرية العامة للبترول في عام 2011، وتولى خلال الفترة من 2011 إلى 2013 عدة مناصب منها نائب الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية والداخلية والعمليات.
- في أغسطس 2013، تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للبترول حتى سبتمبر 2015.
- شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية من سبتمبر 2015 وحتى يوليو 2024، وجاء المهندس كريم بدوي خلفًا له.
- كرمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مايو 2017 بمنحه وسام جوقة الشرف برتبة فارس.
- حصل على أعلى وسام من الدولة اليونانية في نوفمبر 2020، وهو وسام “درجة قائد في كتيبة الفينيق”، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.