عاجل: بعد تعيينه رئيسًا لشركة الملاحة الوطنية.. من هو طارق الملا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل، الفريق كامل الوزير، قرارًا بتعيين وزير البترول والثروة المعدنية السابق، طارق الملا، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلفًا للمهندس هاني ضاحي، الذي تولى مؤخرًا رئاسة شركة أبو قير للأسمدة.

ونص قرار الوزير، أيضًا على استمرار محمد سليمان متولي، في منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

من هو طارق الملا؟