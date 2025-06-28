عاجل: مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة 2025-2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت إدارة جامعة سيناء، مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة 2025-2026، للطلاب المصريين والأجانب، بجميع الكليات المتوفرة بها، موضحة أن الرسوم الدراسية تخضع لزيادة سنوية تصل لـ 10%.

مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة 2025-2026

مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة 2025-2026

وتشمل مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة 2025-2026 كليات؛ “الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، العلاج الطبيعي، التكنولوجيا الحيوية، إدارة الأعمال، إعلام إنجليزي، وإعلام عربي”.

ونستعرض الرسوم الدراسية للطلاب المصريين في السطور التالية:

مصاريف كلية الصيدلة جامعة سيناء بالعريش: 143.608 جنيهًا.

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة سيناء بالعريش: 199.490 جنيهًا.

مصاريف كلية الهندسة جامعة سيناء بالعريش: 43.608 جنيهات.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب جامعة سيناء بالعريش: 74.000 جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء بالعريش: 126.941 جنيهًا.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة سيناء بالعريش: 62.235 جنيهًا.

مصاريف كلية إدارة الأعمال جامعة سيناء بالعريش: 42.137 جنيهًا.

مصاريف كلية إعلام إنجليزي جامعة سيناء بالعريش: 42.137 جنيهًا.

مصاريف كلية إعلام عربي جامعة سيناء بالعريش: 35.765 جنيهًا.

يُمكن الاطلاع على جميع المصروفات عبر الصورة التالية:

مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة 2025-2026 للطلاب المصريين

كما نستعرض الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب، على النحو التالي:

مصاريف كلية الصيدلة جامعة سيناء بالعريش: 3.235 دولارًا.

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة سيناء بالعريش: 4.373 دولارًا.

مصاريف كلية الهندسة جامعة سيناء بالعريش: 1.235 دولارًا.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب جامعة سيناء بالعريش: 1.843 دولارًا.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء بالعريش: 2.922 دولارًا.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة سيناء بالعريش: 1.588 دولارًا.

مصاريف كلية إدارة الأعمال جامعة سيناء بالعريش: 1.206 دولارات.

مصاريف كلية إعلام إنجليزي جامعة سيناء بالعريش: 1.206 دولارات.

مصاريف كلية إعلام عربي جامعة سيناء بالعريش: 1.078 دولارًا.

مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة 2025-2026 للطلاب الأجانب

التسجيل في جامعة سيناء فرع القنطرة 2025

وبالنسبة إلى التسجيل في جامعة سيناء فرع القنطرة 2025، أعلنت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، فتح باب التقديم المبكر، حيث يقوم الطالب بالدخول على الرابط المخصص وملء البيانات المطلوبة.

التسجيل في جامعة سيناء فرع القنطرة 2025

يُمكن الدخول على رابط التقديم الإلكتروني، من خلال الضغط هنـــــــــــا.