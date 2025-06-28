عاجل: الصفقة الثالثة المحتملة لبرشلونة هذا الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما أوردته صحيفة “سبورت” الكتالونية، يستعد نادي برشلونة لإبرام صفقة ثالثة هذا الصيف، بعد أن أعلن المدير الرياضي ديكو عن نية النادي في إتمام “صفقتين، ثلاث أو حتى أربع صفقات” لدعم الفريق في الموسم الجديد.

بعد التعاقد مع الحارس الشاب خوان غارسيا واقتراب ضم نيكو ويليامز، يبرز اسم كخيار محتمل: ماركوس راشفورد.

راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، لا يزال على طاولة برشلونة، حيث يحظى بتقدير كبير من المدرب هانز فليك، خاصة لما يتمتع به من مرونة هجومية وقدرته على اللعب كجناح أو كمهاجم صريح.

ومع توقعات بموسم طويل واحتمالية تعرض الفريق لبعض الإصابات، عاد اسم راشفورد إلى الواجهة كحل هجومي إضافي.

اللافت أن اللاعب الإنجليزي أبدى رغبة قوية في ارتداء قميص البلوغرانا، وأكد ذلك من خلال اتصالات متكررة مع النادي، بل وصل الأمر إلى قيام شقيقه بزيارة برشلونة والاجتماع مع ديكو، حيث أبلغه استعداد راشفورد للضغط من أجل إعارته من مانشستر يونايتد، وحتى تخفيض راتبه بشكل كبير لتسهيل تسجيله ضمن قائمة الفريق.

ورغم تلقيه عروضًا من أندية كبرى مثل تشيلسي، نيوكاسل، وأستون فيلا، فإن راشفورد ما زال متمسكًا بخيار برشلونة.

من جهة أخرى، يدرك الجميع أن مانشستر يونايتد لا يضع راشفورد ضمن مخططاته، رغم مطالبته بمبلغ 40 مليون يورو للتخلي عنه.

ومع مرور الوقت، يثق برشلونة أن بإمكانه توفير مساحة في سقف الرواتب لإتمام الصفقة، خصوصًا إذا نجح في بيع بعض اللاعبين.

بعد إتمام صفقتين واستمرار العمل على تخفيف العبء المالي، يبدو أن ماركوس راشفورد قد يكون “القطعة الأخيرة” في مشروع برشلونة الهجومي للموسم المقبل.

مع إصرار اللاعب واستعداد النادي للانتظار، فإن الصفقة تبقى واردة، لتضيف اسمًا لامعًا جديدًا إلى تشكيلة هجوم تضم بالفعل ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، فيران توريس، والوافد المنتظر نيكو ويليامز.