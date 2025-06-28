عاجل: مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت وزارة الخارجية، أن مصر ترحب بتوقيع كل من جمهورية الكونجو الديموقراطية وجمهورية رواندا على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، والذي تم التوقيع عليه رسميًا في واشنطن يوم الجمعة 27 يونيو 2025 للتوصل لتسوية للأزمة في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية.

خطوة هامة

وأشادت مصر بما يمثله هذا الاتفاق من خطوة هامة على طريق إحلال السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وإذ تؤكد مصر أن تحقيق السلم والأمن في أفريقيا يتطلب إرادة سياسية صادقة.

ودعت مصر إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق ومتابعة مخرجاته بما يضمن استدامة السلام والاستقرار في المنطقة. كما تجدد مصر دعمها الثابت لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية النزاعات في القارة الإفريقية من خلال الحلول السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعربت مصر عن استعدادها للمساهمة في أي جهد إفريقي أو دولي يسهم في تنفيذ اتفاق السلام المشار إليه وبما يضمن استدامته وتحقيق الأهداف المنشودة منه، تأكيدًا على حرصها الراسخ على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

اتفاق سلام في واشنطن

ووقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام في واشنطن، بهدف إنهاء عقود من الصراع المدمر بين الجارتين، بينما تشير التوقعات إلى أن الاتفاق ربما سيمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة: “اليوم، انتهى العنف والدمار، وبدأت المنطقة بأكملها فصلاً جديداً من الأمل والفرص”.

وحضر توقيع الاتفاق في المكتب البيضاوي، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومندوبين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.