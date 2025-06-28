عاجل: ضد لوائح الفيفا.. مرسوم ملكي يسهل انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

شكرا لاهتمامكم بخبر ضد لوائح الفيفا.. مرسوم ملكي يسهل انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية عن وجود مرسوم ملكي يسهل انتقال نيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني إلى مواطنه برشلونة.

ويعمل نادي برشلونة على دفع الشرط الجزائي المقدرة قيمته بـ62 مليون يورو لبلباو لحسم التعاقد مع نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا الواعد رغم رفض إدارة بلباو.

وأبلغ ويليامز إدارة ناديه برفضه تمديد عقده رغم عرض راتب أكبر عليه، وهو ما قوبل بالغضب من نادي إقليم الباسك.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليغا”، ناقش خلال اجتماعه مع مسؤولي بلباو ما يطلق عليه حق الحماية الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لبلباو لمنع البارسا من إبرام تلك الصفقة.

ويتمثل هذا الحق في أن عقد اللاعب مع فريق إقليم الباسك محمي بفترة 3 سنوات تقلص إلى عامين عند تجاوزه عامه الـ28.

ويرتبط نيكو ويليامز بعقد مع أتلتيك بلباو يمتد حتى 2027، ومن ثم فحال أراد فسخ عقده مع إدارة ناديه دون سبب وجيه مثلما هي الحالة في عقده الحالي فإنه أولا ملزم بدفع تعويض والتعرض لعقوبة 4 أشهر لا يخوض فيها أي لقاء رسمي، مما سيجعل النادي الكتالوني لا يعتمد عليه حتى نهاية 2025 أو مطلع يناير/ كانون الثاني 2026.

أما برشلونة فإنه من جانبه سيخضع لعقوبة عدم تسجيل لاعبين لفترتين كاملتين ومتتاليتين، أي أنه لن يضم لاعبين خلال شتاء وصيف 2026 و2027، ويحق له فقط بداية من 2028 إبرام تعاقدات جديدة.

لكن الصدمة التي وجهها تيباس إلى بلباو أن المرسوم الملكي الإسباني رقم 1006، والذي ينظم علاقة عمل الرياضيين المحترفين، يتضمن بند إنهاء العقد قبل التاريخ المحدد.

ويجب هذا المرسوم لائحة الفيفا، وينص على أن ويليامز في تلك الحالة هو من يدفع الشرط الجزائي إذا ما أراد فسخ عقده.

وبالتالي، فإن أتلتيك بلباو لن يستخدم حق الحماية في مسألة نيكو ويليامز لأن المرسوم الملكي 1006 سيجعله لاغياً.

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