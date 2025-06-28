عاجل: الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع المهدي سليمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عدم وجود أي مفاوضات رسمية بين القلعة البيضاء والحارس المهدي سليمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا النفي في وقت يثير فيه اللاعب اهتمام عدد من الأندية الكبرى، حيث يمتلك الحارس 4 عروض من أندية قاهرية مختلفة، ويقوم حاليًا بدراسة هذه العروض بعناية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله الكروي.

وأكد المصدر لـ”تليجراف مصر”، أن الحديث عن اقتراب المهدى سليمان من الانضمام للزمالك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات أو اتصالات رسمية مع الحارس أو ممثليه حتى الآن.

وأضاف أن الزمالك يركز في هذه الفترة على تعزيز صفوفه من خلال لاعبين آخرين، وأن ملف حراسة المرمى لا يشكل أولوية بالنسبة لإدارة النادي في الوقت الحالي.

من جانبه، يمتلك المهدى سليمان، خيار تجديد عقده مع نادي الاتحاد السكندري، الذي قدم له عرضًا رسميًا مؤخرًا، لكنه فضل التفكير مليًا في مستقبله قبل اتخاذ أي خطوة.

ويرى الحارس، أن الاستقرار في أحد أندية القاهرة سيكون الأفضل له على المستوى الشخصي والمهني، خصوصًا مع رغبة أسرته في الاستقرار في العاصمة، وهو ما يدفعه لتفضيل العروض القادمة من أندية القاهرة على عرض الاتحاد السكندري.

حارس مميز

ويعتبر المهدي سليمان واحدًا من أبرز حراس المرمى في الدوري المصري، ولفت الأنظار بأدائه المميز مع الاتحاد السكندري خلال المواسم الماضية، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبيرة التي تسعى لتعزيز مركز حراسة المرمى في فرقها. ويتمتع الحارس بمهارات فنية عالية، وثقة كبيرة من زملائه والجماهير، مما يضعه في دائرة اهتمامات عدة أندية ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويواجه الحارس، تحديًا في الاختيار بين العروض المتعددة، التي تتميز جميعها بامتلاكها إمكانيات مادية وفنية جيدة، إضافة إلى الوجود في العاصمة التي يفضل العيش والعمل بها.

ويتوقع أن يحسم سليمان قراره خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب التشاور مع أسرته ومستشاريه الفنيين، بالإضافة إلى تقييم كل عرض من حيث الفرص والتحديات التي يقدمها.

مفاوضات مكثفة

من ناحية أخرى، لا تزال فترة الانتقالات الصيفية مفتوحة أمام اللاعبين والأندية، حيث يسعى كل فريق إلى تدعيم صفوفه بأفضل العناصر استعدادًا للموسم الجديد، ما يجعل المنافسة على التعاقدات محتدمة بين الفرق الكبيرة التي تطمح إلى تحقيق مزيد من النجاحات والبطولات.