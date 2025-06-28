عاجل: بقيادة تايسون.. رسالة إلى ترامب دفاعا عن المخدرات

شكرا لاهتمامكم بخبر بقيادة تايسون.. رسالة إلى ترامب دفاعا عن المخدرات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه مجموعة من نجوم الرياضة بقيادة أسطورة الملاكمة مايك تايسون رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن بعض أنواع المخدرات.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها أن تايسون ليس الاسم الأبرز الوحيد في قائمة الرياضيين، الذين طلبوا من ترامب إجراء مجموعة تعديلات على قوانين تناول القنب والماريغوانا.

القائمة تضم كذلك نجمي كرة السلة الأمريكي كيفن ديورانت وألين إيفرسون، وريكي ويليامز أسطورة رياضة كرة القدم الأمريكية، والملاكم روي جونز جونيور، وآخرين.

ووقع على الرسالة أيضًا عددٌ من نجوم الترفيه، بمن فيهم مُقدّم البثّ الشهير أدين روس، ومغني الراب ليل بامب، والموسيقي ويكلف.

وتشير المجموعة في خطابها إلى ترامب إلى ضرورة العفو عن مرتكبي ما سموها بالجرائم غير العنيفة، وإعادة تصنيف القنب، مع إشارة إلى عدم وفاء الرئيس السابق جو بايدن بوعوده بشأن العفو عن المسجونين بسبب تناول مخدر الماريغوانا.

وجاء في الخطاب عن تعامل بايدن مع ملف تعاطي الماريغوانا: “لم يكتفِ – بايدن – بمغادرة منصبه دون تخفيف أحكام المسجونين بتهمة الماريغوانا، بل رفض في أحد آخر فصوله تقريبًا جميع طلبات العفو المعلقة المتعلقة بتهم تعاطيه”.

وأكمل الخطاب: “إن تصنيف الماريغوانا الحالي كمادة من الجدول الأول تصنيف عفا عليه الزمن علميًا، وضار اقتصاديًا، ويتعارض مع الفهم الطبي الحديث”.

وفيما يخص مسألة القنب فإن الشكوى تكمن في الشركات التي تتاجر فيه والتي لا تحصل على خصومات تجارية، مما يعرضها لمعدلات ضريبية قياسية تتجاوز نسبة 85%.

على الجانب الآخر فإنه في الوقت الذي “تستفيد فيه شركات القنب الأجنبية من الإدراج في البورصات الأمريكية، مثل بورصتي نيويورك وناسداك، فإن شركات القنب الأمريكية تُستبعد ظلمًا”.

يذكر أن دونالد ترامب يرتبط بعلاقة عمرها عشرات السنوات مع مايك تايسون منذ تسعينيات القرن الماضي، حين كان الأخير أحد أهم نجوم لعبة الملاكمة في العالم.

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