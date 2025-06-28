عاجل: أحمد العوضي ناعيا ضحايا حادث الطريق الإقليمي: 18 عروسة للجنة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نعى الفنان أحمد العوضي، ضحايا حادث طريق الإقليمي بالمنوفية الذي حدث أمس، وأسفر عن وفاة 18 فتاة والسائق.

ونشر العوضي، صورة تعبيرية نعى من خلالها الضحايا عبر “فيسبوك”، وعلق: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع كل الحزن والألم يا رب صبر أهاليهم 18 عروسة للجنة إن شاء الله”.

حادث طريق الإقليمي

ووقع حادث صعب على الطريق الإقليمي، صباح أمس، حيث أسفر عن وفاة 14 شخصًا في الحال، أغلبهم من الفتيات العاملات في المزارع، جراء تصادم مروع بين سيارة نقل وميكروباص، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور.

وتلقى مركز عمليات المرور بلاغًا من الخدمات الميدانية بوقوع حادث مروري مروع على الطريق الإقليمي بدائرة محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع التصادم.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا، قبل أن يرتفع العدد إلى 18 فتاة بالإضافة إلى السائق.

آخر أعمال أحمد العوضي

وتعاقد أحمد العوضي مؤخرا على فيلم “البوب” المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي هو مسلسل “فهد البطل” بطولة أحمد العوضي، والذي سبق عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية فهد، وهو شاب من إحدى قرى الصعيد، يضطر إلى الهروب من عائلته بسبب الثأر، ويتجه إلى القاهرة حيث يعمل في مصنع للرخام.

وهناك، يقع في حب زميلته “كناريا”، إلا أن العلاقة تواجه صعوبات كبيرة بسبب رفض والدها لهذا الزواج، ما يشكل صراعًا محوريا في أحداث العمل.

ويضم فريق عمل مسلسل فهد البطل نخبة من النجوم منهم أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وكارولين عزمي، ومحمود البزاوي، وأحمد عبدالعزيز، ومحمد أبو داوود، وعصام السقا، ويارا السكري، وصفوة، وحمزة العيلي، وحجاج عبدالعظيم، ولوسي ،والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد عبدالسلام..