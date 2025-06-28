عاجل: سالم الدوسري يصدم الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي

شكرا لاهتمامكم بخبر سالم الدوسري يصدم الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تسبب سالم الدوسري، مهاجم الهلال السعودي، في صدمة لجماهير الزعيم قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي فريق الهلال مع مانشستر سيتي فجر الثلاثاء في دور الـ16 لكأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 13 يوليو/ تموز المقبل.

إصابة سالم الدوسري وغيابه عن باقي مونديال الأندية

وقال نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” للتواصل الاجتماعي إن الدوسري خضع لفحوصات طبية أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وسيخضع سالم الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من شهر إلى 6 أسابيع، مما يعني انتهاء مشواره في كأس العالم للأندية.

وكان الدوسري سجل هدفاً للهلال في الفوز 2-0 على باتشوكا المكسيكي في ختام دور المجموعات ليصبح أفضل هداف عربي في تاريخ مونديال الأندية بـ5 أهداف أحرزها على مدار 4 نسخ.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “الرياضية” السعودية في تقرير لها إلى صعوبة لحاق الصربي ألكسندر ميتروفيتش أيضا بمواجهة مانشستر سيتي.

وكان ميتروفيتش غاب عن الهلال خلال مرحلة المجموعات بسبب معاناته من إصابة في عضلة الساق.

وأضافت مصادر للصحيفة السعودية أن فرص مشاركة ميتروفيتش ضد السيتي “ضئيلة للغاية في ظل حاجته لمزيد من التأهيل”.

وينتظر أن يعتمد الهلال على البرازيلي ماركوس ليوناردو صاحب الهدف الثاني في الفوز على باتشوكا، خلال مواجهة مانشستر سيتي لحل محل الدوسري.

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